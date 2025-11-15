Российский космонавт впервые оформил госуслугу, находясь на борту МКС

Российский космонавт Алексей Зубрицкий впервые оформил государственную услугу онлайн, находясь прямо на борту Международной космической станции (МКС).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ, с помощью биометрии Зубрицкий вошел на портал Госуслуг и воспользовался сервисом самозапрета на оформление сим-карт из перечня "жизненных ситуаций". Отмечается, что весь процесс занял у него всего 30 секунд.

"Это значит, что пока я в космосе, на меня не получится оформить договор связи. Для входа на Госуслуги воспользуюсь биометрией, потому что СМС-ки на орбиту не приходят", - прокомментировал Зубрицкий.

Как сообщало Накануне.RU, недавно другой российский космонавт, уроженец Екатеринбурга Сергей Прокопьев был назначен заместителем командира отряда космонавтов Роскосмоса.