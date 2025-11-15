Экс-министр сельского хозяйства Новгородской области арестован по делу о взятках

В Новгородской области задержан бывший министр сельского хозяйства региона. Ему вменяют получение взяток в особо крупном размере, он помещен под арест.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Новгородской области, установлено, что с 2020 по 2025 годы экс-чиновник получил от предпринимателей взятки на сумму более 6,5 млн рублей. По версии следствия, деньги предназначались за незаконные действия в их интересах, связанных с получением субсидий (грантов) на мероприятия по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров на сумму более 30 млн рублей.

"Фигурант за денежное вознаграждение оказывал содействие в решении вопросов, возникающих в процессе осуществления ими фермерской деятельности, в том числе в части взаимодействия с иными государственными и муниципальными органами, а также надзорными, контрольными и иными учреждениями Новгородской области", - говорится в сообщении СК.

Бывший министр задержан, возбуждены уголовные дела. По ходатайству следователя СК он заключен судом под стражу. Расследование продолжается.