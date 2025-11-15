Китай проведет трехдневные учения с боевыми стрельбами в Желтом море

В ближайшие дни Китай проведет военные учения в акватории Желтого моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой управление КНР по обеспечению безопасности на море.

Как отмечается в заявлении управления, вооруженные силы Китая с 17 по 19 ноября проведут учения. Они будут проходить с боевыми стрельбами.

Сами учения будут проводиться в Желтом море. На период маневров вход в районы их проведения будет запрещен.

Напомним, на днях в Кремле заявили, что испытания ядерного оружия не проводятся ни Россией, ни Китаем.