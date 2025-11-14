В Екатеринбурге появится порядка 1000 киосков

Екатеринбург собираются обеспечить необходимыми количеством нестационарных торговых объектов (НТО). Соответствующую информацию озвучил глава города Алексей Орлов после совещания, проведенного градоначальником на эту тему.

При этом, в мэрии Накануне.RU подчеркнули, что речи о возвращении уже демонтированных киосков не идет. Для каждого НТО будет предусмотрено свое законное место, а для обеспечения города - это прядка 1 тыс.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил мэру остановить демонтаж киосков в Екатеринбурге. По его словам, ему поступает много обращений от местных жителей и малого бизнеса, выступающих против таких радикальных мер, а потому снос будет приостановлен "до принятия адекватного решения".

Глава региона также поручил Алексею Орлову создание межведомственной рабочей группы, в которую войдут представители малого бизнеса и профильных специалистов мэрии. Они выработают совместное решение по вопросу нестационарной торговли.