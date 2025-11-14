В Госдуме предлагают штрафовать сайты, где можно авторизоваться с "иностранной" почтой

Группа депутатов от "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России" внесли в Госдуму поправки в КоАП: они предлагаю штрафовать владельцев сайтов, если авторизация на их ресурсах проводится с помощью аккаунтов иностранной электронной почты и вообще иностранных сервисов.

Предлагается разрешить авторизацию только по: а) номеру мобильного телефона; б) биометрии; в) сервисов компаний, находящихся в российской юрисдикции.

Штрафы составят 10-20 тыс. руб. для граждан, 30-50 тыс. руб. для должностных лиц и 500-700 тыс. руб. для юридических лиц.