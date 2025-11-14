Медработница в Белоярском брала взятки за фиктивные заключения профпригодности

Березовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении заведующей отделением платных медицинских услуг бюджетной медицинской организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Женщине предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По версии следствия, обвиняемая, являясь председателем подкомиссии врачебной комиссии по экспертизе профпригодности, в период с февраля по март 2024 года получила от трех граждан в качестве взяток 45 тысяч рублей за оформление медицинских заключений без фактического проведения обследований

По ходатайству следователя решением суда в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений и всех лиц, причастных к их совершению. Действиям взяткодателей будет дана правовая оценка.