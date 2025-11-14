МИД РФ: Борьба США с наркотрафиком не должна превращаться во вмешательство в дела стран

В МИД РФ заявили, что борьба США с наркотрафиком не должна превращаться во вмешательство в дела суверенных государств.

"Мы наблюдаем беспрецедентную военную кампанию, развернутую Вашингтоном в этом регионе [Латинской Америки] под предлогом, как было заявлено, борьбы с каналами поступления наркотиков в Соединенные Штаты Америки", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что за два месяца осуществлены десятки военных ударов по лодкам Венесуэлы в Карибском бассейне, при этом доказательств причастности пораженных судов и экипажей к перевозке наркотиков предоставлено не было.

"Мы выступаем категорически против применения силы или угрозы для вмешательства во внутренние дела под различными предлогами, включая борьбу с наркотрафиком", - добавила Захарова.

Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на источники, администрация президента США Дональда Трампа разработала как минимум три варианта военных действий на территории Венесуэлы, включая прямое нападение. Помощники президента ведут консультации с Министерством юстиции для обеспечения правовой основы планируемых действий.

По данным издания, первый вариант предусматривает нанесение воздушных ударов по военным объектам Венесуэлы с целью ослабить поддержку президента Николаса Мадуро со стороны армии. Второй сценарий включает использование спецназа ВМС США для захвата или устранения президента. Третий вариант предполагает отправку американских сил в Венесуэлу для захвата аэропортов, нефтяных месторождений и объектов инфраструктуры.

Правовым обоснованием для реализации этих сценариев может стать утверждение, что "Мадуро и его высокопоставленные сотрудники службы безопасности являются центральными фигурами в "Картеле де лос Солес", который администрация президента США признала наркотеррористической группировкой".