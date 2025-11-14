В Новгородской области сотни жителей остались без электроэнергии

В Новгородской области из-за непогоды без электричества остались более 1,7 тыс. жителей.

Отключения произошли с вечера 13 ноября на линиях электропередачи Новгородского филиала ПАО "Россети Север-Запад". По состоянию на 14.00 14 ноября, отключено восемь линий электропередачи 6-10 кВт, 141 ТП.

Без электроснабжения остаются 72 населенных пункта Новгородской области, в которых живут 1 тыс. 752 человека. Последствия устраняют, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК Новгородской области.