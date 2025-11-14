На Южном Урале в этом году заключено свыше 3,8 тысяч соцконтрактов на 1 миллиард

В Челябинской области в текущем году заключено свыше 3,8 тыс. соцконтрактов на 1 млрд рублей. Статистику приводит министерство социальных отношений региона. Практика социального контракта реализуется с 2014 года.

Министр социальных отношений Наталья Лугачева объяснила, что социальный контракт – это договор между человеком и соцзащитой. По этому договору составляется план, который помогает гражданину выбраться из трудной ситуации. В отличие от обычных выплат, социальный контракт направлен на то, чтобы человек или семья нашли стабильный доход и стали финансово самостоятельными.

Сейчас максимальная сумма по соцконтракту – 380 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать на переобучение, открытие своего дела, развитие подсобного хозяйства, трудоустройство или помощь в трудной жизненной ситуации.

Получить соцконтракт могут малоимущие семьи и одиноко проживающие люди, если их доход ниже прожиточного минимума (в 2025 году – 16314 рублей на человека).

С начала года в Челябинской области заключили 3850 социальных контрактов: