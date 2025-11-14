Питерские студенты-медики жалуются, что их заставляют убирать листья

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете студентов обязали убирать листву возле учебных корпусов. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которой пожаловались сами студенты.

По их словам, ректорат считает это "воспитательной работой" (которую вузы с недавних пор обязаны вести. - прим. Накануне.RU). Каждый будущий педиатр обязан прийти четыре раза и отработать по 2 часа, в том числе во время занятий и в выходные дни. Для этого многим придется пропустить некоторые занятия. За невыполнение приказа студентам грозят отчислением, хотя никакого приказа им никто не показал, это устное распоряжение.

Интересно, что ранее этот вуз пытался ввести платные отработки для студентов за пропущенные занятия, но после возмущения от этой идеи отказались. Тогда она тоже была запущена без официального приказа.