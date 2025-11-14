ЕГЭ будут начинаться не ранее 1 июня

Со следующего года основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на Всероссийском совещании с руководителями региональных органов управления образованием.

В этом году ЕГЭ начались еще 23 мая, в связи с чем после майских праздников школьники фактически прекратили обучение. Это вызвало критику ряда экспертов. В 2026 году планируется, что ЕГЭ начнутся на 9 дней позже, чтобы учащиеся успели полностью завершить освоение всех учебных предметов, сказал Музаев.

Он также отметил, что приказы с расписанием экзаменов на 2026 год уже утверждены Минпросвещения и Рособрнадзором и готовятся к регистрации в Минюсте.