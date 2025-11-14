Суд обязал Минфин выплатить 200 тысяч рублей экс-губернатору Белых

Свердловский районный суд Перми частично удовлетворил иск бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к Минфину по компенсации морального вреда, нанесенного необоснованным уголовным преследованием по делу о злоупотреблении полномочиями.

Суд постановил выплатить Белых компенсацию в размере 200 тыс. рублей при сумме иска 10 млн рублей, сообщает ТАСС. Экс-губернатор планирует обжаловать это решение.

В 2018 году Белых приговорили к восьми годам исправительной колонии строгого режима со штрафом по делу о взяточничестве. Задержали главу региона в 2016-м: в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате, при получении меченых €100 тыс.

Позже Белых обвинялся в превышении полномочий и злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК). Уголовное дело в Кирове рассматривали в 2022 году. В 2023 году Белых приговорили к двум с половиной годам лишения свободы – суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями (и при этом оправдал в части превышения полномочий). Но за решетку Белых не отправился по двум причинам: во-первых, от наказания экс-губернатора освободили по истечению срока давности; во-вторых, он уже находился в колонии – отбывал восьмилетний срок по делу о взяточничестве. В июне 2024 году Белых вышел из колонии.

В 2025 году Белых отсудил у государства компенсацию в 4 млн руб. за услуги адвоката, которого экс-губернатор нанял для защиты по второму уголовному делу.