Житель Перми задержан за нанесение ножевого ранения в ростовском трамвае

В Ростове-на-Дону задержан 47-летний житель Перми, подозреваемый в нанесении ножевого ранения пассажиру трамвая. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ростовского линейного управления МВД России на транспорте.

Инцидент произошел 13 ноября 2025 года в районе привокзальной площади. По предварительной информации, между неизвестным гражданином и 38-летним жителем Северной Осетии произошел словесный конфликт, в ходе которого пермяк нанес пострадавшему ножевое ранение.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение. Подозреваемый задержан сотрудниками патрульно-постовой службы на транспорте и передан по подследственности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.