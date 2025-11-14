Тюменский опыт цифровой трансформации представлен на форуме "Цифровые решения"

Сегодня в рамках форума "Цифровые решения" в Москве состоялась сессия "Цифровая трансформация регионов: достижения и вызовы", в которой принял участие заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Станислав Логинов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В сессии также приняли участие представители Московской, Калужской, Новосибирской и Челябинской областей. Участники поделились опытом внедрения цифровых технологий, а также обсудили: условия ускорения перехода на российское ПО, поддержку от государства, вызовы цифровизации, с которыми сегодня приходится сталкиваться.

Станислав Логинов отметил некоторые из значимых проектов в сфере цифровизации Тюменской области: внедрение единой информационной системы в сфере здравоохранения, к которой подключены все государственные медицинские учреждения региона, что обеспечило в том числе 100% переход на электронную медицинскую карту пациента; подключение к интернету социально значимых объектов (всего 1164), в 588 населенных пунктах области модернизирована инфраструктура связи; внедрение платформы "Московская электронная школа" в короткие сроки, что обеспечило прозрачный контроль успеваемости школьников, отслеживание заданий и т. д. запуск сервиса мониторинга паводковой ситуации в Тюменской области "Паводки" для проактивного информирования жителей об актуальной информации о паводковой ситуации.

Результаты цифровой трансформации за последние два - три года в Тюменской области: 92,8% (план - 85,9%) — уровень цифровой зрелости ключевых отраслей Тюменской области по итогам 2024 года, в т.ч. 100% — уровень цифровизации образования.

Также Тюменская область входит в топ-3 регионов в рейтинге цифровой трансформации.

В 2024 году регион стал лауреатом премии "Лидеры искусственного интеллекта". Этот успех был отмечен на федеральном уровне и лично президентом России Владимиром Путиным. Тюменская область была награждена за разработку информационной системы "Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области".



"За последние годы мы добились значительных результатов: повысили уровень цифровой зрелости, обеспечили стопроцентную цифровизацию образования, внедрили передовые медицинские сервисы. Наш опыт подтверждает, что использование современных технологий позволяет значительно повысить качество жизни граждан и эффективность государственного управления", - отметил Станислав Логинов.

Форум "Цифровые решения" проходит в рамках национального проекта "Экономика данных".