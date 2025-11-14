В Кабардино-Балкарии школьник умер, съев пирожок на спор

В Кабардино-Балкарской республике 13-летний мальчик скончался, подавившись на перемене пирожком. Несчастный случай произошел в городе Нарткала в Урванском районе республики, передает РИА Новости.

По предварительным данным, ребенок пытался съесть пирожок на спор и подавился. Школьника госпитализировала приехавшая на вызов "скорая помощь", но спасти его не удалось, сообщил источник в правоохранительных органах.

Прокуратура начала проверку ЧП.