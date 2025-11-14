14 Ноября 2025
Уральский ФО
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Делегация Тюменской области участвует во Всероссийском семинаре по вопросам молодежной политики

Делегация Тюменской области участвует во Всероссийском семинаре по вопросам молодежной политики, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мероприятие в Перми проводит Федеральное агентство по делам молодежи. Среди участников – 200 руководителей региональных органов власти в сфере молодежной политики и отделений "Движения Первых".

Тюменскую область представляют: директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко, председатель Совета регионального отделения "Движения Первых" Наталья Ахлюстина.

Семинар продлится до 16 ноября – сегодня проходит второй день.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров сообщил, что в первый день были подведены итоги года, в том числе и по реализации нацпроекта "Молодежь и дети".

"Определили приоритеты на 2026 год, среди которых: поддержка молодых семей, помощь ребятам, оказавшимся в сложной ситуации, развитие и наполнение молодежных пространств", - заявил он.

"Обсудили кадровую политику и повышение квалификации специалистов. Обменялись с коллегами практиками. У Тюменской области – большой опыт в молодежной политике, есть свои уникальные наработки. Мы также готовы изучить качественный опыт и других регионов", - прокомментировал директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Сегодня состоится заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети". В повестке: совершенствование работы с молодежью, формирование единого воспитательного пространства и реализация задач нацпроекта.

Теги: делегация, семинар, молодежная политика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

