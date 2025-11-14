России переданы 272 картины Николая Рериха и двух его сыновей

В собственность России переданы 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия. Сейчас они находятся на хранении в государственном музее искусства народов Востока.

Ранее Останкинский райсуд Москвы признал картины бесхозяйным имуществом и передал в собственность государства. С решением суда не согласилась Международная общественная организация "Международный центр Рерихов".

В поданной апелляционной жалобе указано, что именно Центр является собственником картин, но не был привлечён к участию в деле в суде первой инстанции. В деле будет разбираться судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда. Судебное заседание назначено на 16 декабря, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.