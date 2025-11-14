В Ревде суд не стал лишать свободы мать, убившую мужа для защиты сына

Ревдинский городской суд смягчился при вынесении приговора 35-летней местной жительнице, убившей супруга в попытке защитить сына. Было установлено, что женщина действовала в состоянии необходимой обороны, но превысила ее пределы.

Инцидент произошел в июле текущего года. Супруг Натальи Захар (имена изменены) будучи пьяным стал угрожать расправой несовершеннолетнему сыну женщины, а после набросился на ребенка, начав бить по голове. Наталья пыталась остановить мужа и, схватив кухонный нож, нанесла ему в спину три удара, от чего тот скончался на месте.

Уже в суде свердловчанка признала вину, раскаялась в содеянном и попросила прощения у сестры погибшего, которая также проходила по делу в качестве потерпевшей. Та простила невестку и даже вступилась за нее перед судьей, попросив не применять строгого наказания.

Учитывая все обстоятельства дела, смягчающие вину факты и позицию потерпевшей, суд квалифицировал действия женщины по ч. 1 ст. 108 УК РФ "Убийство при превышении пределов необходимой обороны" и вместо лишения свободы назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде в течение 15 суток.