В Магнитогорске на фасаде школы №8 появился портрет Героя Советского Союза Ивана Бибишева

В Магнитогорске на фасаде школы появился портрет Героя Советского Союза Ивана Бибишева. Об этом Накануне.RU сообщили в Магнитогорском городском собрании депутатов.

Известно, что в 1943 году на фасаде школы №8 появилась мемориальная доска с его именем. Школа переезжала, менялись здания, менялись и доски. В 90-е годы историческое имя, присвоенное школе, было утрачено.

В прошлом месяце депутаты городского Собрания приняли решение вернуть школе имя ее выпускника.

Сегодня на фасаде школы появился новый мурал, созданный художниками Михаилом Котловановым и Иваном Жигалкиным. За 4 дня по заранее подготовленному эскизу они нарисовали и портрет самого Ивана Бибишева, и его награду – звезду Героя Советского Союза, которую он не примерил на себя.

Известно, что Иван Бибишев – выпускник 1938 года. Совершил 141 боевой вылет. В январе 1943 года под Сталинградом, когда его самолет был подбит, он направил горящую машину на скопление вражеской техники, ценой своей жизни выполнив боевую задачу. За подвиг бойцу было присвоено звание Героя посмертно.