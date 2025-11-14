14 Ноября 2025
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми с компании взыскали более миллиона рублей из-за курьера, сбившего на велосипеде женщину-пешехода

Компания в Перми должна выплатить более миллиона рублей компенсации за травмы, которые курьер-велосипедист, причинил местной жительнице. Соответствующее решение вынес Пермский краевой суд, оставив без удовлетворения апелляционную жалобу ООО "Звезда", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда.

Инцидент произошел в июне прошлого года, когда курьер, двигаясь на велосипеде по тротуару, сбил местную жительницу. В результате женщина получила оскольчатые переломы костей таза и рассечение на локте, потребовавшее наложения швов. Медицинская экспертиза квалифицировала вред здоровью как средней тяжести.

Пострадавшая подала иск в Ленинский районный суд Перми, требуя взыскать с курьера и ООО "Звезда" компенсацию в размере 1 млн рублей за моральный вред, 40 тысяч рублей убытков и 12 тысяч рублей судебных расходов. Суд первой инстанции полностью удовлетворил требования истицы, взыскав всю сумму с компании-работодателя.

Пермский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу представителей ООО "Звезда", подтвердил правомерность этого решения. Судебная коллегия по гражданским делам отметила, что компания является надлежащим ответчиком, поскольку на момент ДТП курьер действовал в рамках исполнения служебных обязанностей. При этом сам курьер ранее был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.

