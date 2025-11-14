ТМК высадила свыше 40 тыс. саженцев в регионах присутствия в рамках корпоративной экоакции

Трубная металлургическая компания (ТМК) высадила более 40 тыс. саженцев деревьев и кустарников в регионах присутствия в рамках корпоративной экоакции, сообщает пресс-служба компании.

Акция под названием "Зеленая инициатива ТМК" направлена на озеленение местностей и восстановление лесов. Сотрудники компании высадили деревья в Волгоградской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Москве.

По словам главного эколога компании Марианны Климовой, ТМК нацелена на комплексное развитие регионов присутствия, в том числе сохранению биоразнообразия окружающей среды и поддержанию благоприятной экологической обстановки. Кроме восстановления лесов и озеленения территорий компания также восполняет водные биологические ресурсы, минимизирует выбросы в атмосферный воздух, занимается сортировкой и переработкой мусора и т.п.