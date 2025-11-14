Сегодня вечером в Москве заблокируют все прокатные электросамокаты

В Москве сегодня завершается сезон прокат велосипедов и электросамокатов. В городе в ближайшее время ожидается похолодание и осадки, поэтому "в целях безопасности сегодня вечером завершается сезон проката", сообщил глава департамента транспорта мэрии Москвы Максим Ликсутов.

14 ноября арендовать самокаты можно будет до 22 часов, затем все они будут заблокированы, а операторы кикшеринга начнут постепенно увозить их в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему году.

"В этом сезоне сервисы проката пользовались большой популярностью у жителей столицы. Москвичи совершили более 75 млн поездок. При этом в 85% случаев транспорт арендовали с транспортной целью, чтобы добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса", — рассказал Максим Ликсутов.