В Югре почти тысячу мигрантов выдворили из России с начала года

В Югре с начала года было исполнено 931 решение о выдворении за нарушение режима пребывания в России. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полиции региона.

За минувшую неделю сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по ХМАО – Югре совместно с УФССП по автономному округу исполнили решение о выдворении из страны 53 иностранных граждан. Все они нарушили миграционное законодательство РФ.

Мероприятия проведены в рамках плановой работы ведомств совместно с Росгвардией и представителями добровольной народной дружины "Русские в Сибири".

В текущем году к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства привлечено свыше 13 000 граждан. Лица, в отношении которых вынесено решение о принудительном выдворении, содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Сургуту. В настоящее время в ЦВСИГ находится 142 человека, ожидающих отправки на родину.