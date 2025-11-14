США будут отказывать в иммиграционных визах людям с ожирением, диабетом и раком

Власти США будут отказывать в выдаче иммиграционных виз людям с ожирением, раком, диабетом и пенсионного возраста, информацию подтвердили в Белом доме.

Администрация Трампа поручила сотрудникам визовых служб учитывать ожирение и другие хронические заболевания, такие как болезни сердца, рак и диабет, пишет Washington Post. Это решение расширяет текущий перечень заболеваний и состояний, которые могут служить основанием для отказа в визе.

По данным WP, в инструкциях Госдепартамента, доведенных до визовых служб, говорится, что лечение перечисленных выше заболеваний может обойтись в сотни тысяч долларов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году около 16% взрослых во всем мире страдали ожирением, а 14% имели диабет.