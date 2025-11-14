На Южном Урале Никольский мост получил статус объекта культурного наследия

Железнодорожный Никольский мост через реку Сим в Челябинской области включен в Государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом Накануне.RU сообщили в Госкомитете охраны объектов культурного наследия Южного Урала.

По данным Госкомитета, четырехарочное сооружение построено в 1930-х годах недалеко от поселка Миньяр. Специалисты отмечают, что конструкция моста отличается высокой прочностью и необычным архитектурным решением того времени.

По одной из легенд, во время первого испытания моста женщина-инженер, руководившая строительством, встала под его арки, демонстрируя уверенность в надежности сооружения.

На сегодняшний день Никольский мост выполняет свои функции как важная транспортная артерия региона и одновременно остается популярной достопримечательностью Ашинского округа.