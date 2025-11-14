Глава Сургутского района Андрей Трубецкой награждён почётной грамотой президента России

Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Югре был награждён почётной грамоты президента России.

Награду за активное участие в подготовке и проведении общественно-значимых мероприятий и поздравления с этим важным событием Андрей Трубецкой получил из рук губернатора Руслана Кухарука и коллег.





"Быть отмеченным президентом России Владимиром Путиным – большая честь. Благодарен за столь высокую оценку моей работы и всей команды Сургутского района. А также за поддержку, которую регулярно оказывают нашему муниципалитету на уровне региона и федерации", - написал Андрей Трубецкой в своём telegram-канале.

Напомним, Андрей Трубецкой – выпускник президентской и нескольких международных образовательных программ. В 2018 и 2020 гг. стал победителем "Золотого фонда" Российского конкурса "Менеджер года". Награжден почётными грамотами и благодарственными письмами думы и губернатора Югры, имеет почётный нагрудный знак Тюменской облдумы, почётный знак "Труд в муниципальной сфере" (2021 г.).

В 2025 году Андрей Трубецкой удостоен Благодарственного письма от Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Почетная грамота Президента РФ стала достойным подтверждением многолетней работы главы Сургутского района и команды её руководителя.





Андрей Трубецкой руководит администрацией Сургутского района девять лет. За это время Сургутский район стал одним из ведущих муниципалитетов Югры. Он несколько лет подряд является лидером инвестиционного рейтинга Ханты-Мансийского округа. На его долю приходится четверть всех инвестиций региона. На территории муниципального образования реализуются 6 из 24 приоритетных инвестпроектов Югры. Здесь активно идет строительство нового жилья. За последнюю пятилетку введено 487,5 тыс. "квадратов". жилья, улучшили жилищные условия более 10 тыс. жителей Сургутского района. Муниципалитет принимает участие в реализации четырёх национальных проектов. В полном объёме достигнуты значения показателей нац. проектов.

Сургутский район – территория, где активно развивают инфраструктуру для комфортного проживания: строят объекты спорта, здравоохранения и культуры. В этом году здесь открыта первая в стране школа цифровых видов спорта. На федеральном уровне уже неоднократно отмечали вклад муниципалитета в молодёжную политику региона и страны.