Глава Сургутского района Андрей Трубецкой награждён почётной грамотой президента России

14 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба губернатора Югры

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой награждён почётной грамотой президента России

Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Югре был награждён почётной грамоты президента России.

Награду за активное участие в подготовке и проведении общественно-значимых мероприятий и поздравления с этим важным событием Андрей Трубецкой получил из рук губернатора Руслана Кухарука и коллег.

Андрей Трубецкой, Руслан Кухарук(2025)|Фото: пресс-служба губернатора Югры

"Быть отмеченным президентом России Владимиром Путиным – большая честь. Благодарен за столь высокую оценку моей работы и всей команды Сургутского района. А также за поддержку, которую регулярно оказывают нашему муниципалитету на уровне региона и федерации", - написал Андрей Трубецкой в своём telegram-канале.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Напомним, Андрей Трубецкой – выпускник президентской и нескольких международных образовательных программ. В 2018 и 2020 гг. стал победителем "Золотого фонда" Российского конкурса "Менеджер года". Награжден почётными грамотами и благодарственными письмами думы и губернатора Югры, имеет почётный нагрудный знак Тюменской облдумы, почётный знак "Труд в муниципальной сфере" (2021 г.).

В 2025 году Андрей Трубецкой удостоен Благодарственного письма от Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Почетная грамота Президента РФ стала достойным подтверждением многолетней работы главы Сургутского района и команды её руководителя.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой руководит администрацией Сургутского района девять лет. За это время Сургутский район стал одним из ведущих муниципалитетов Югры. Он несколько лет подряд является лидером инвестиционного рейтинга Ханты-Мансийского округа. На его долю приходится четверть всех инвестиций региона. На территории муниципального образования реализуются 6 из 24 приоритетных инвестпроектов Югры. Здесь активно идет строительство нового жилья. За последнюю пятилетку введено 487,5 тыс. "квадратов". жилья, улучшили жилищные условия более 10 тыс. жителей Сургутского района. Муниципалитет принимает участие в реализации четырёх национальных проектов. В полном объёме достигнуты значения показателей нац. проектов.

Сургутский район – территория, где активно развивают инфраструктуру для комфортного проживания: строят объекты спорта, здравоохранения и культуры. В этом году здесь открыта первая в стране школа цифровых видов спорта. На федеральном уровне уже неоднократно отмечали вклад муниципалитета в молодёжную политику региона и страны.

Теги: Андрей Трубецкой, почётная грамота, президент


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети