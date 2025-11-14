"Дом.РФ" раскрыл диапазон стоимости своих акций на IPO

"Дом.РФ" раскрыл диапазон цены акции в рамках IPO – торговля ценными бумагами госкорпорации начнется 20 ноября.

Стоить обыкновенная акция будет 1650-1750 руб. Исходя из этой цены можно оценить стоимость всей компании в 267-283 млрд руб. до допэмиссии, передает "Интерфакс".

Купить акции смогут российские институциональные инвесторы, физлица (квалифицированные инвесторы и нет). Заявки будут собираться через брокеров.

Ранее "Дом.РФ" заявлял о планах привлечь в рамках IPO 15-30 млрд руб., в свободном обращении будет около 10% акций.