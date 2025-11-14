12 поездов дальнего следования задерживаются в Крыму

По меньшей мере 12 поездов дальнего следования "Таврия" задерживаются по дороге в Крым или из Крыма, об этом сообщил пассажирский оператор "Гранд Сервис Экспресс".

В Крым задерживаются поезда из Петербурга, Москвы, Кисловодска, Перми и Адлера, задержка составляет 1,5-4 часа. Из Крыма с опозданием идут поезда в Москву, Кисловодск и Петербург, задержка составляет 3-4,5 часа.

"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - говорится в сообщении ГСЭ. О причинах задержки не сообщается.