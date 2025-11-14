14 Ноября 2025
в россии
В школах введут 12-летнее обучение?

Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба ПАО &amp;quot;Уралкалий!

Музей "Уралкалия" — лауреат Национальной премии "Корпоративный музей"

Музейно-выставочный центр "Уралкалия" стал лауреатом VII Национальной премии "Корпоративный музей" в номинации "Корпоративная социальная ответственность" и дипломантом в номинации "Музейное мероприятие", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

В номинации "Корпоративная социальная ответственность" победил проект "Соль в ладошках", созданный для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с особенностями развития. Цель проекта — вовлечь людей с инвалидностью в культурную и общественную жизнь. Участники получают знания и новый опыт взаимодействия с музейным пространством, творчеством и досугом на принципах равных возможностей.

Проект "Сто с хвостиком на двоих" занял второе место в номинации "Музейное мероприятие". Это цикл музейных мероприятий, посвященных 120-летней истории музейно-выставочных центров "Уралкалия" в Березниках и Соликамске. Основной задачей проекта стала популяризация и сохранение культурного, корпоративного и музейного наследия.

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий!

Как отметила заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям компании "Уралкалий" Ирина Константинова, высокое признание музейно-выставочного центра "Уралкалия" подтверждает уникальность экспозиций и эффективную работу по сохранению и популяризации истории компании и калийной промышленности.

"Музей несет важную образовательную и просветительскую миссию, сохраняет традиции, делает историю "Уралкалия" доступной и интересной для всех посетителей", - заявила она.

Отметим, что в 2024 году музейно-выставочный центр "Уралкалия" стал победителем в номинации "Лучший музейный интернет-проект" и дипломантом в номинации "Развитие территорий". В 2023 году музейно-выставочный центр "Уралкалия" победил в номинациях "Лучшие образовательные проекты корпоративного музея" и "Лучший корпоративный музей". В 2022 году музейно-выставочный центр "Уралкалия" стал победителем в номинациях "Общественное признание", "Развитие кадрового потенциала", "Открытие года".

Теги: Уралкалий, музей, Корпоративный музей, национальная премия


