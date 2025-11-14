Шок для Набиуллиной: МВФ пришел к выводу, что таргетирование инфляции не очень эффективно

Международный валютный фонд (МВФ) пришел к выводу о том, что инфляционное таргетирование больше не является самым действенным и универсальным инструментом стабилизации цен. Об этом говорится в докладе, на который обратил внимание директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.

Ученый отмечает, что такие революционные выводы экономистов позволяют сделать вывод: российский ЦБ вполне может гораздо смелее снижать ключевую ставку, не опасаясь быстрого роста инфляции, но при этом повышая кредитные возможности реального сектора экономики.

В ходе исследования экономисты сравнили ситуацию в 33 странах с инфляционным таргетированием (в том числе в России) и в 37 странах, где этот инструмент не используется. Вывод был ошеломительный: если инфляция растет не из-за перегрева спроса, а из-за таких внешних факторов как война, скачки цен на энергоносители, сбои в логистике, торговая война – усилия центральных банков с таргетированием инфляции не привели к ощутимым результатам по сравнению с теми, кто таргетирование не использует, пишут "Ведомости".

Эксперты полагают, что можно было бы пересмотреть в связи с этим некоторые фундаментальные правила. Например, политика регуляторов по установлению ключевой ставки могла бы быть гораздо более гибкой и мягкой, если на инфляцию воздействует не растущий спрос, а другие факторы.