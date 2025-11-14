14 Ноября 2025
Здравоохранение Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Сотрудников "Атома" включили в регистр доноров костного мозга в Екатеринбурге

Федеральный регистр доноров костного мозга расширяется с помощью крупных предприятий Екатеринбурга. Одним из них стал "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", ежегодно в трансплантации костного мозга нуждаются более 5 тысяч россиян, в том числе 900 детей. Сегодня в федеральном регистре состоят более 500 тысяч потенциальных доноров костного мозга, но этого недостаточно, чтобы спасти жизни всех нуждающихся.

Найти реального донора костного мозга сложно: вероятность, что им сможет стать кто-то из семьи, крайне мала, также как и вероятность совпадения генотипов двух незнакомых людей. Чем больше база данных регистра, тем выше шанс конкретного пациента найти генетического близнеца, поэтому станция переливания крови ФМБА в Екатеринбурге активно расширяет ее, привлекая к этому возможности крупных предприятий региона.

"Каждый год врачи выявляют более 25 тысяч случаев тяжелых заболеваний системы кроветворения у взрослых и детей по всей стране, в частности, различные виды рака крови. Те, кому не помогает терапия, нуждаются в пересадке костного мозга, поэтому мы стремимся к тому, чтобы в регистре было как можно больше потенциальных доноров, и для каждого, кто ждет помощь, здесь быстро и просто нашелся даже не один, а несколько генетических двойников. Мы активно рассказываем об этом в вузах, на заводах. Однако в первую очередь мы обращаемся к тем предприятиям, которые активно сотрудничают с нами по донорству крови – например, крупнейший строительный холдинг Урала "Атомстройкомплекс", с которым мы работаем уже больше 10 лет. Процедуру включения в регистр мы провели непосредственно на предприятии и зарегистрировали в базе доноров почти два десятка сотрудников", - рассказала начальник отдела по связям с общественностью и развития донорства СПК ФМБА России в Екатеринбурге Анжелика Соловьева.

Чтобы вступить в регистр костного мозга, нужно сдать либо кровь из вены, либо соскоб ватной палочкой с внутренней поверхности щеки. Сделать это может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет. Процедура несложная, но люди часто путают костный мозг со спинным. Однако если спинной мозг – это часть центральной нервной системы, то костный – часть системы кроветворения, поэтому процедура его донации безболезненна и максимально проста. Стать реальным донором и спасти чью-то жизнь может получиться в любом возрасте, когда возникнет потребность.

Акция по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга(2025)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

"Многие люди хотели бы делать добрые дела, участвовать в благотворительности, становиться донорами, но не знают, как начать. Задача работодателя – помочь им реализовать свои лучшие качества и посодействовать в организации благотворительных инициатив. Так, за последние пять лет свыше 600 сотрудников "Атома" приняли участие в донорском движении и сдали более 300 литров донорской крови. К вступлению в регистр доноров костного мозга мы шли не один год, но первая совместная акция со службой крови показала, что люди нацелены помогать и охотно вступают в регистр. В дальнейшем мы продолжим проводить информационную работу вместе со специалистами ФМБА и станции переливания крови, чтобы привлечь потенциальных доноров и максимально увеличить шансы на успех каждого пациента", - подчеркнула директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Теги: доноры, Атом, регистр, Екатеринбург


