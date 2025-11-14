14 Ноября 2025
Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Глава Южного Урала обсудил с советником главы ЦБ РФ экономику региона

Глава Южного Урала Алексей Текслер обсудил с советником главы ЦБ РФ Кириллом Тремасовым экономику региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
Читайте также:

По данным пресс-службы, главной темой диалога стало экономическое развитие региона: стороны обсудили динамику деловой активности в основных отраслях, доходы населения, инвестиционный климат и ряд других значимых вопросов.

Алексей Текслер рассказал собеседнику об экономическом положении области. По его словам, эта сфера демонстрирует устойчивый рост: за последние годы существенно увеличился валовой региональный продукт. Челябинская область сохраняет лидирующие позиции по объему инвестиций. Динамично развиваются как традиционные отрасли – металлургия, машино- и приборостроение, так и новые направления, в частности промышленное роботостроение.

По словам главы региона, важно понимать цели и инструменты Центробанка, прежде всего его денежно-кредитную политику, так как сегодня все ключевые экономические процессы напрямую влияют на развитие субъектов и их доходную базу.

Советник ЦБ отметил, что встречи с бизнесом на Южном Урале прошли открыто и по-деловому. Он подчеркнул, что экономика Челябинской области демонстрирует уверенный рост, а ключевые показатели остаются стабильными. По его словам, область отличается более низкой инфляцией и уровнем безработицы по сравнению со средними показателями по стране.

На встрече также обсудили, как изменяются ВВП и другие важные макропоказатели, и какие факторы лежат в основе решений по ключевой ставке. Участники дискуссии поговорили о том, как нынешняя денежно-кредитная политика влияет на экономику региона.

В завершение стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество и обмениваться опытом.

Теги: Экономика, Текслер, Центробанк


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

