Заседание политсовета местного отделения партии «Единая Россия» прошло в Калуге

Итоги состоявшегося в Калуге заседания местного политсовета "Единой России" прокомментировал Юрий Моисеев.

«Проанализировали итоги избирательной кампании 2025 года. Высокая явка и активная поддержка калужанами кандидатов-единороссов обеспечили достойный результат на выборах всех уровней. Это говорит о том, что население доверяет курсу, проводимому нашей партией. Также приняли решение о созыве очередной конференции местного отделения, на которой помимо отчета о проделанной за год работы, рассмотрим предложения по обновлению состава политсовета и изберем делегатов на юбилейную 40-ю конференцию Калужского регионального отделения партии «Единая Россия», – прокомментировал председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев.