По иску прокурора с бывшего депутата думы Мегиона взыскали в доход государства свыше 26 миллионов рублей

По иску прокурора с бывшего депутата думы Мегиона Лечи Арсаева суд взыскал в доход государства свыше 26 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.



Прокуратура автономного округа провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что на банковский счет депутата думы города Мегиона и членов его семьи поступили денежные средства, превышающие их официальные доходы.

Законность получения денег в сумме более 26 млн рублей не подтверждена. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании денежных средств в доход государства. Требования прокурора удовлетворены, с бывшего депутата взыскано более 26 млн рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее Арсаев был признан виновным по уголовному делу о взятке инспектору жилстройнадзора и приговорен к шести годам колонии. Как сообщали СМИ, экс-депутат подписал контракт и ушел на СВО.