В аэропортах Поволжья сняли ограничения на взлет и посадку

Росавиация сняла ограничения на прием и отправку самолетов в поволжских городах: в Казани, Нижнекамске, Оренбурге, Пензе, Самаре, Саратове и Уфе. Около трех часов назад ограничения также были сняты в Волгограде, Геленджике, Краснодаре и Тамбове.

Во всех перечисленных городах план "Ковёр" вводился, начиная со вчерашнего вечера.

В Минобороны России утром в пятницу, 14 ноября, сообщили о перехвате и уничтожении средствами ПВО 216 беспилотников за минувшую ночь. Больше всего БПЛА уничтожено над территориями Краснодарского края, Саратовской области и Крыма, а также над акваторией Черного моря.