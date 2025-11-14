РСА предложил отслеживать по камерам наличие у водителей информации о пройденном техосмотре

Предложено ужесточить контроль за прохождением автомобилистами техосмотра.

Российский союз автостраховщиков (РСА) выступил с инициативой внедрить автоматическую проверку диагностических карт с помощью дорожных камер.

Как сообщил директор по защите активов РСА Сергей Ефремов, эту проверку можно интегрировать в систему, которая в будущем займется фиксацией отсутствия полисов ОСАГО.

"Также можно было бы добавить фотофиксацию наличия диагностических карт в подтверждение прохождения техосмотра", — приводит его слова "Интерфакс". Ефремов подчеркнул, что на сегодня контроль за наличием действующего техосмотра практически отсутствует.

Ранее Госдума одобрила в I чтении ежедневную выписку штрафов за отсутствие полиса ОСАГО.