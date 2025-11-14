В Крыму заявили об информационной атаке со стороны Киева

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил в Telegram об активизации Украины в информационном пространстве.

По его словам, в интернете целенаправленно распространяются ложные сообщения о якобы имевших место ударах по территории полуострова. В своем заявлении политик опроверг эти сведения, указав, что речь идет о штатной работе систем противовоздушной обороны.

Он призвал граждан соблюдать "информационную гигиену" и получать сведения исключительно из проверенных официальных каналов, одновременно предупредив о правовых последствиях несанкционированной съемки работы ПВО.

Данные заявления прозвучали на фоне отчетов Минобороны России об уничтожении значительного количества украинских БПЛА. За последние сутки, согласно ведомству, над Черным морем и Крымом было сбито несколько десятков беспилотников.