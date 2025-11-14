В Махачкале закрыли кафе после отравления 14 человек

В Махачкале приостановлена деятельность кафе, в котором зафиксировано массовое отравление посетителей.

По данным Роспотребнадзора по Дагестану, причиной кишечной инфекции у 14 человек, обратившихся за медицинской помощью 12-13 ноября, стала сальмонелла. В ходе проверки заведения выявлены многочисленные грубые нарушения санитарных норм.

Роспотребнадзор готовит иск о полном прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, владеющего кафе.

Ранее на Среднем Урале произошло массовое отравление учеников кадетской школы. Сейчас в ситуации разбираются прокуроры и санврачи.