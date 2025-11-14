Pfizer проиграла спор о производстве аналога своего лекарства в РФ

Суд по интеллектуальным правам вынес окончательное решение в пользу российской компании "Аксельфарм", подтвердив правомерность вывода на рынок дженерика препарата "Инлита" (акситиниб).

Суд постановил, что действия компании не содержат признаков нарушения антимонопольного законодательства и не являются недобросовестным использованием патентных разработок правообладателя Pfizer. Данное решение поддержало позицию двух предыдущих инстанций — Арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда, которые ранее признали незаконным предписание Федеральной антимонопольной службы, обязывавшее "Аксельфарм" прекратить оборот препарата и выплатить в федеральный бюджет более 513 млн руб.

Таким образом, почти двухлетний спор завершился полной победой российского производителя. Претензии со стороны Pfizer, ссылавшейся на действующий патент, срок которого истекает только в 2025 году, отклонены, сообщает Forbes.