13 Ноября 2025
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Армия и ВПК Астраханская область
Фото: Накануне.RU

В Астраханской области расширяется комплекс мер поддержки для участников СВО и их семей

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, который возглавляет комиссию Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей. В ходе встречи были представлены комплексные предложения по расширению и совершенствованию системы поддержки военнослужащих.

Разработанные комиссией инициативы затрагивают ключевые аспекты жизни ветеранов и их семей: реабилитацию, социальную адаптацию, медицинское обеспечение, образование и трудоустройство. Особое внимание в предложениях уделяется сферам реабилитации и социального обслуживания.

Для участников СВО предусмотрены такие меры, как бесплатная медико-социальная реабилитация в центре «Русь», приоритетное включение в систему долговременного ухода, внеочередное медицинское обслуживание и диспансеризация, льготное лекарственное обеспечение и зубопротезирование. Члены их семей также получают право на внеочередное социальное обслуживание и психологическую помощь.

Управляющий Отделением Социального фонда России по Астраханской области, ветеран боевых действий Сергей Кодюшев отметил: «Представленные губернатором Игорем Бабушкиным на высшем уровне предложения – это логичное развитие той масштабной работы, которая активно ведется в регионе. Мы со своей стороны обеспечиваем неукоснительное исполнение социальных обязательств перед участниками СВО и их семьями. В числе таких мер поддержки более 20 услуг Отделения, и в первую очередь — это организация санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации в профильных учреждениях Социального Фонда России. Уверен, что комплексный подход, объединяющий усилия всех уровней власти и фондов, позволит совершенствовать систему поддержки, решая проблемы ветеранов и их близких ещё более оперативно и качественно».

(2025)|Фото: astrobl.ru

Важно, что ряд системных вопросов, рассмотренных комиссией Госсовета, уже нашел свое решение на федеральном уровне. В частности, программа Социального фонда России по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению ветеранов боевых действий из числа участников СВО продлена на 2026-2027 годы. Кроме того, Минстрой России направил в регионы новые рекомендации по адаптации жилья для инвалидов-участников СВО с учетом их индивидуальных потребностей.

Теги: игорь бабушкин, участники сво, меры поддержки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Экспертное мнение



Мнения из сети