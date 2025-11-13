Истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии

В Карелии во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение истребитель Су-30. Как сообщает Минобороны РФ, экипаж погиб.

Падение произошло около 19.00 в безлюдном Прионежском районе. Полет выполнялся без боекомплекта. По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, экстренные службы уже выехали на место происшествия

"Получил информацию о падении военного самолета в Прионежском районе. Направил экстренные службы Карелии к месту предполагаемого крушения", - написал он в своих соцсетях.

Напомним, что Су-30 относится к двухместному многоцелевому истребителю.