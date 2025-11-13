Политолога Екатерину Шульман* внесли в перечень террористов и экстремистов

Политолог Екатерина Шульман* и сын основателя "Вымпелкома", предприниматель Борис Зимин* внесены Росфинмониторингом в перечень лиц, о которых имеются сведения о причастности к экстремисткой деятельности или терроризму.

Напомним, что после внесения лица в список, его банковские счета замораживаются, а обслуживание приостанавливается.

В июле Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман*. Ее хотят задержать по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. После начала СВО она покинула страну и проживает в Германии. Зимин* тоже проживает за пределами РФ и также вместе с политолог является фигурантом дела о захвате власти и организации террористического сообщества.

* признаны иностранными агентами