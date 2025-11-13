Финалист астраханского проекта «Победоносец» считает, что программы трудоустройства дают ветеранам СВО возможность для самореализации

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин доложил Президенту России Владимиру Путину о результатах работы комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей, которую он возглавляет.

Глава региона представил предложения по совершенствованию мер поддержки участников спецоперации, касающиеся реабилитации, адаптации, социальной помощи, образования и трудоустройства. Своё мнение по этому поводу выразил финалист инициированной губернатором региональной кадровой программы «Победоносец», ветеран СВО Евгений Носалёв.

«Государство предлагает нам беспрецедентные меры поддержки. Медицинская помощь становится для ветеранов СВО не просто лечением боевых травм, но возможностью восстановить здоровье и вернуться к нормальной жизни. Психологическая поддержка играет ключевую роль в преодолении стресса. А программы трудоустройства открывают двери для самореализации, и я этим шансом воспользовался», – отметил Евгений Носалёв.

Сейчас он проходит стажировку в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области под руководством главы ведомства Алексея Набутовского. Обучение включает знакомство с передовыми предприятиями отрасли, приобретение опыта, профессиональных навыков и знаний и выполнение практических задач под руководством наставника. Итогом стажировки станет кадровое назначение.