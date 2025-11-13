Губернаторскими стипендиатами в Астраханской области стали 50 студентов

Оргкомитет региона определил победителей конкурса на присуждение губернаторских стипендий по итогам прошедшей летней экзаменационной сессии. Об этом сообщает агентство по делам молодёжи Астраханской области.

Всего в комиссию поступило 136 заявок. В результате комиссия осуществила отбор и определила пятьдесят учащихся учебных заведение региона, которые продемонстрировали особые успехи в учебе и общественной деятельности. До следующей сессии они будут получать губернаторскую стипендию, её размер составляет 4500 рублей.

Напомним, губернаторские стипендии в Астраханской области назначают уже на протяжении двадцати лет. Это эффективная форма материального и морального поощрения активных, преуспевающих в учёбе, а также в спорте, творчестве или общественной деятельности студентов вузов и ссузов региона.