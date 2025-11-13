13 Ноября 2025
Политика В России Астраханская область
Фото: kremlin.ru

Игорь Бабушкин представил президенту предложения по поддержке участников СВО и передал подарок от бойцов

Результаты работы комиссии Государственного Совета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей стали главной темой доклада Президенту России Владимиру Владимировичу Путину - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области, глава комиссии Госсовета Игорь Бабушкин.

В течение 8 месяцев Комиссия Госсовета, созданная Указом Президента, работала над совершенствованием системы мер поддержки демобилизованных бойцов, которая будет действовать во всех регионах.

"Ряд проблем уже удалось решить. Так, на два года продлена программа по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению ветеранов СВО. Установлены сроки и порядок организации работ по адаптации жилых помещений инвалидов. Разработан новый механизм заключения соцконтрактов", - доложил Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: kremlin.ru

Комиссией подготовлен итоговый документ, который включает в себя 19 региональных мер поддержки, касающихся образования, соцзащиты, занятости, здравоохранения и т.д.

"Владимир Владимирович не раз отмечал, что все участники СВО, вне зависимости от статуса, должны быть в равном положении. Новый стандарт позволит распространить меры поддержки на все категории ветеранов, принимавших участие как непосредственно в СВО, так и в отражавших украинскую агрессию, начиная с 2014 года, а также тех, кто пострадал при защите соседних регионов", - пояснил Игорь Бабушкин.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встречу с президентом России привёз подарок от командира 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии. Бойцы этого полка принимали участие в освобождении Курской области и Бердянска.

Также на встрече с главой государства было большое внимание уделено региональным вопросам. Один из главных – расселение аварийного фонда.

(2025)|Фото: kremlin.ru

"Раньше планируемого срока нам удалось обеспечить новым жильем тысячи астраханцев. Поэтапно решаем и проблему с коммунальными сетями. Направляем на модернизацию все средства инфраструктурного меню. Восстановлено свыше 60 км трубопровода. В следующем году этот показатель достигнет 100 км. Это позволило уже снизить количество жалоб втрое. Есть успехи и в сельском хозяйстве – важной отрасли экономики региона. Ожидаем, что объем валовой продукции АПК достигнет 75 млрд рублей, рост за шесть лет – на 49%. Аграрии за сезон получили субсидии на сумму более млрд рублей. Огромную помощь в развитии региона оказывают национальные проекты. Только этом году на их реализацию направлено более 9 млрд рублей", - доложил губернатор Астраханской области.

Он поблагодарил руководство страны за поддержку озвученных предложений.

Теги: игорь бабушкин, владимир путин, президент,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

