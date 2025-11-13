В рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети» 10 образовательных объектов Астраханской области модернизируют в 2026 году

В Астраханской области в 2026 году по нацпроекту «Молодежь и дети» отремонтируют и оснастят современным оборудование 10 объектов образования. В том числе будут модернизированы две школы в Ахтубинском районе, школы в поселке Волжский Енотаевского района и селе Солянка Наримановского района. Также капремонт ждет Килинчинскую СОШ им. Героя России Азамата Тасимова в Приволжском районе, сообщили в минобрнауки региона.

Кроме того, отремонтируют детские сады – это обособленное подразделение гимназии №1 в Астрахани, структурное подразделение «Теремок» школы г. Нариманов и детский сад при Винновской СОШ в Володарском районе. Также в порядок приведут физкультурно-оздоровительный комплекс и отделение Астраханского государственного политехнического колледжа.

Оснащение школ в первую очередь будет направлено на кабинеты естественно-научного профиля. Приоритетом станет закупка современного демонстрационного и интерактивного оборудования. Это позволит создать комфортные условия для обучения и воспитания детей.