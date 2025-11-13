В Астрахани еще три участка коммунальных сетей капитально модернизировали

На данный момент строительно-монтажные работы полностью выполнены на сети напорного коллектора по улице Магистральная в Астрахани. На улицах Бориса Алексеева и Богдана Хмельницкого восстановлены участки самотечной канализации, которые принимают стоки от тысяч абонентов. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Состояние этих участков сетей до проведения ремонта было критическим, что приводило к засорам и порывам, в том числе и на примыкающих сетях из-за провалов.

До конца года подрядчики также закончат капремонт напорной канализации на 11-й Красной Армии и магистральной сети водовода по улице Авиационная. На каждом объекте специалисты заменили уже около тысячи метров трубопровода.

В общей сложности в областном центре приведено в порядок более 70 аварийных участков сетей. Как результат, количество жалоб кратно снизилось. В следующем году запланирован капремонт ещё 5 объектов.