Из Дома культуры "ГЭС-2" в Москве эвакуировали людей

Руководство Дома культуры "ГЭС-2" в Москве объявило эвакуацию людей из здания. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ДК.

"Если вы находитесь в здании, пожалуйста, спокойно двигайтесь к ближайшему эвакуационному выходу, подсвеченному зеленым световым табло. Всего по периметру здания расположено 32 выхода", - сказано в сообщении.

По какой причине пришлось эвакуировать всех людей - не сообщается. Дальнейший график работы Дома культуры будет опубликован позднее.