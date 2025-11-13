Представитель ВТБ: Экономика России возвращается к сбалансированным темпам роста

После периода быстрого роста в 2023-2024 годах российская экономика демонстрирует замедление. Текущая переориентация экономики сопровождается сменой драйверов и структурными изменениями, заявил на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Краснодар» член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

«Нужно понимать, что экономика — это не стометровка, а марафон, и здесь важно соизмерять свои возможности и ресурсы на длинной дистанции. Конечно, в год, два, три можно прыгать выше своего роста и демонстрировать высокие темпы роста экономике. В текущие годы сбалансированный рост – это 1,5% роста ВВП, к чему мы аккуратно и возвращаемся», — подчеркнул он.

По оценкам ВТБ, рост ВВП в третьем квартале уже был нулевым по отношению к предыдущему кварталу с исключенной сезонностью. Динамика по отраслям неоднородна: положительную динамику показывают ритейл и сектора, ориентированные на внутренний спрос, в то время как экспортно-ориентированные и добывающие отрасли, а также связанный с ними транспорт, демонстрируют снижение. Еще одним фактором напряжения стала рекордно низкая безработица, приблизившаяся к 2%.

Текущий период высоких ставок, по словам Сергейчука, обусловлен внутренними факторами, а не внешними шоками. «Стимул, который качнул ставку в свою более высокую сторону, - это рост бюджетных расходов, рост кредитных портфелей, связанный с перестройкой экономики, с ростом инвестиций компаний в ту самую перестройку, переориентацию на восток», — пояснил он. При этом консервативная бюджетная политика и ужесточение налогового режима создают условия для будущего смягчения денежно-кредитной политики.

Ожидается, что сочетание мер регулятора, включая обязательную покупку валюты в рамках зеркалирования, окажет давление на рубль. Аналитики ВТБ не исключают, что курс к концу следующего года может приблизиться к уровню 100 рублей за доллар. Снижение ключевой ставки будет оживлять инвестиционную активность. На конец следующего года в ВТБ прогнозируют ставку в 13%, указал Виталий Сергейчук.

«Если говорить о следующем годе, то нужно отметить, что у нас супер-консервативный бюджет, и это позволит ЦБ в конце концов снижать ставку бодрее. Изменение налогов в прошлом году, повышение НДС в следующем позволят получить более структурно сбалансированный бюджет, и это будет гораздо меньше оказывать влияние на денежную массу и на те внутренние причины роста инфляции, которые были в предыдущие годы. Опять же рассчитываем на дальнейшее снижение ключевой ставки и более активную инвестиционную стратегию или политику наших компаний», - заключил представитель ВТБ.