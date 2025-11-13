Фигурантам дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде вынесли приговор

Суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде в 2023 году, в результате которого погибли девять человек.

Руководителей компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева, Олега Юрова и Александра Варенова обвинили по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Чанкаева суд приговорил к 5 годам колонии общего режима, Юрова и Варенова – к 4,5 годам. Вину они не признали, передает РИА Новости.

По версии следствия, обвиняемые игнорировали имеющиеся на предприятии системные нарушения. В результате 9 августа 2023 года в Сергиевом Посаде произошло ЧП на территории Загорского оптико-механического завода. Сообщалось, что взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у завода арендовала компания "Пиро-Росс", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ.

В результате взрыва девять человек погибли, еще троим причинен тяжкий вред здоровью, более ста получили ранения. Были повреждены болеет тысячи квартир, 64 частных домовладения.